Російська Федерація до кордонів України стягнула близько 130 тисяч військових.

Росія продовжує перекидати військову техніку до Білорусі на тлі занепокоєнь з боку США і Європи щодо загрози нової агресії РФ проти України.

29 січня МО РФ перекинуло дивізіон ЗРГК "Панцир", які візьмуть участь у перевірці сил реагування "Союзної держави", повідомило міністерство у коментарі пропагандистам з РИА Новости.

"Черговий залізничний ешелон доставив на станцію розвантаження зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С" Східного військового округу", - розповіли у Міноборони.

Дивізіон складається з 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет.

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Після розвантаження російські військовослужбовці здійснять марш у район дислокації, обладнають позиції і стануть на "навчально-бойове чергування" у складі Єдиної регіональної системи ПВО Білорусі та Росії.

Зазначається, що перевірка сил реагування "Союзної держави" пройде у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого. За цей час планується провести перебазування і створити на території Республіки угрупування військ, організувати охорону державних і військових об’єктів, а також повітряного кордону "Союзної держави".

На другому етапі – з 10 по 20 лютого – проведуть спільні навчання "Союзна рішучість-2022". Російські і білоруські військові відпрацюють завдання з припинення зовнішньої агресії і боротьби з тероризмом.

Лукашенко і Путін – давні союзники. Відносини між політиками помітно зміцніли на тлі запровадження санкцій ЄС і США проти режиму Республіки.

Російський президент під час розгону протестувальників у Білорусі в серпні 2020 року був одним з небагатьох лідерів, які продовжували підтримувати добросусідські зв’язки з Лукашенком, ніяк не засуджуючи дії силовиків.

Між Білоруссю та Росією укладений договір про "Союзну державу", в рамках якого сторони зобов’язалися військово підтримувати один одного у разі зовнішньої агресії проти їхніх держав.

На тлі занепокоєнь світової спільноти щодо зосереджених російських військ навколо України Путін домовився з Лукашенком про позапланові військові навчання в Республіці у лютому. Проте, як свідчать дані ЗМІ, лише частина російських солдатів потрапляє на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху – неподалік українського кордону.

Захід переймається, що у можливій новій атаці на Україну Путін може залучити Білорусь.