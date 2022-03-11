Російські терористи вранці у п’ятницю атакували з неба Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ.

Міноборони РФ підтвердили авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську, здійснені вранці, 11 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті прес-служби.

11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удар по об’єктах військової інфраструктури України.

Виведені з ладу військові аеродроми у Луцьку та Івано-Франківську.

Як писав УНІАН, російські терористи вранці у п’ятницю атакували з неба Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ.

Під час нальоту авіації окупантів у Дніпрі, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Бомби влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики.

Під час атаки на аеропорт "Вінниця" російські терористи вбили 9 людей, з них 5 були цивільними.

Станом на 2 березня ДСНС повідомляло про приблизну кількість загиблих цивільних від дій окупантів, проте точна кількість жертв атаки РФ невідома через високу інтенсивність боїв.

На тимчасово захоплених територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення: обстрілами, блокуванням гуманітарної допомоги й евакуації і навіть стратами.

Сама Росія заперечує, що влучає у цивільні об’єкти і всіляко виправдовує звірства своєї армії. Так, 10 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи бомбардування пологового будинку в Маріуполі, заявив, що у будівлі, за даними Міноборони, була розміщена база батальйону "Азов".

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