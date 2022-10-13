Після вибуху на Кримському мосту біля нього утворилися затори. Досі не розсмокталася величезна пробка з фур в районі тимчасово окупованої Керчі.
Про це свідчать дані сервісу з відстеження трафіку та пишуть місцеві пабліки.
На дорогах самої Керчі пробок немає, але скупчення вантажних авто фіксується в спеціальних відстійниках, де очікує навантаження на пороми. При цьому окупаційна влада міста нарахувала на цих майданчиках понад 650 вантажівок. Крім того, вони попросили місцевих жителів допомогти водіям продуктами.
Згідно з даними сервісу з відстеження трафіку на дорогах, на Керченському мосту серйозна пробка. Зазначається, що після вибуху на мосту посилили контрольні заходи та ускладнено рух. Відзначається, що в Керчі та Ленінському районі діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Він діятиме до 23 жовтня.
Вибух на Кримському мосту - що відомо
8 жовтня на залізничній дорозі на Кримському мосту стався вибух, в результаті спалахнув сильна пожежа. На мосту обвалилася частина дорожнього полотна.
У РФ стверджують, що причиною "бавовни" був вибух вантажівки, яка виїхала з Болгарії. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибель трьох людей.
Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.
10 жовтня окупанти влаштували масований ракетний удар по містах України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.