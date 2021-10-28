Українська делегація заявляє, що така позиція РФ перешкоджає просуванню в обговоренні політичної частини Мінських угод.

На переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі російська делегація не може сформулювати, як розуміє Мінські домовленості.

Про це українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook за підсумками засідання в режимі відеоконференції, що відбулося 27 жовтня.

"У політичній частині російська сторона так і не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості. Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав "нормандського формату", а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити між ким укладені ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно", - йдеться у повідомленні.

Також українська делегація вважає, що системні обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку окупаційних адміністрацій не лише грубо порушують головні принципи мирного врегулювання, але й свідчать про небажання російської сторони виконувати безпекову частину домовленостей у "нормандському" та "мінському" форматах.

Читайте такожРосію в ТКГ найбільше цікавило застосування Україною BayraktarЗгідно з доповіддю голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, почастішали випадки перешкоджання діяльності місії з боку російських збройних формувань. Серед них йдеться про обмеження свободи пересування, спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА місії та інше.

Так, з 27 липня 2020 року (дати встановлення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню) зафіксовано 744 випадки обмеження діяльності СММ ОБСЄ: 668 на непідконтрольній уряду України території, 71 - на контрольованій урядом України території та п’ять - у "сірій" зоні.

Мінські домовленості

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року у Мінську за підсумками переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей від вересня 2014 року - Мінського протоколу і Мінського меморандуму. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Новими домовленостями, досягнутими "нормандської четвіркою", передбачено припинення вогню з 15 лютого 2015 року, а також відведення всіх важких озброєнь.

Також передбачено "звільнення та обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес мав бути завершений не пізніше як на п'ятий день після відведення важкої зброї.

Крім того, домовленостями передбачено "виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ, роззброєння всіх незаконних груп".

Домовленостями передбачено "у перший день після відведення почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону".

Автор: Віталій Саєнко