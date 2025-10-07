Деякі заправки у Криму працюють тільки по талонах.

Напередодні дрони уразили нафтобазу у тимчасово окупованому Криму, що надалі може вплинути на постачання пального російським окупантам. У цивільних вже є проблеми з заправками автівок, вони проходять квест "знайди заправку". Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук, якого попросили прокоментувати пожежу, що розгорілася післяураження нафтобази у Феодосії.

За його словами, ще минуло мало часу для того, щоб можна було об’єктивно оцінити результати, а результати подібних атак вимірюються не лише наслідками на місці прильоту.

"Вони вимірюються наслідками можливості надалі ці об’єкти використовувати. У такому випадку – з відсутністю такої можливості. Тобто, це має вплинути на баланс щодо забезпечення, в першу чергу, російських військ на одному з напрямків пальним, що, звісно, є дуже важливим для фронту", - сказав Плетенчук.

Його також запитали, яка загалом ситуація у Криму з пальним та чи не побільшало через проблеми з цим кількості росіян, що бажають покинути окупований півострів.

"Для того, щоб виїхати, треба заправитися для початку. З цим як раз біда. Вони дійсно відчувають нестачу пального. У них наразі квест, що доволі розповсюджений у Криму, – "знайди заправку". Враховуючи те, що обмежена кількість заправляється, деякі заправки взагалі працюють по талонах, тобто обслуговують суб’єктів не підприємницької діяльності, а тих, хто працює в інтересах адміністрації, так би мовити", - пояснив речник.

Тому, за його інформацією, криза відчувається доволі серйозно, але, в першу чергу, це стосується цивільних. Адже у військових є свої джерела постачання, й забезпечення армії, звісно, є пріоритетним для російської влади.

Щодо прогнозів вчених про те, що Кримський міст не витримає землетрус, який може статися у найближчі кілька років, Плетенчук зазначив, що задача українських військових скоротити цей термін.

"Наше завдання зробити так, щоб "землетрус" стався трохи раніше", - сказав він.

Наразі, додав речник, захист мосту залишається на досить високому рівні - про це свідчить сам факт наявності цього об’єкту, але робота Сил оборони по відповідних цілях у Криму "триває та триватиме надалі".

Пожежа на нафтобазі у Криму - подробиці

Як писав УНІАН, 6 жовтня тимчасово окуповану Феодосію (Крим) атакували дрони, після прильоту яких та місцевій нафтобазі почалася потужна пожежа. За даними місцевих ЗМІ, спочатку під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці, а незабаром стало відомо про вибухи у Феодосії тощо.

Землетрус може зруйнувати Кримський міст - думка експерта

Провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь розповів, що за статистикою, у Чорноморському регіоні сильні землетруси трапляються приблизно раз на століття. За словами сейсмолога, нині тривають процеси, які поступово створюють умови для серйозних потужних коливань.

У зоні найбільшого ризику прибережні території Чорного моря: Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. Особливість такого землетрусу у тому, що хвиля далеко може не піти, однак, на думку науковця, Кримський міст зруйнується.

