За його словами, варіантів у Путіна все менше, тоді як Зеленський поступово займає його місце у G7 і G20.

Україна підвищила ставки в перемовинах із Росією, що змусило РФ відступити та стимулювало Захід почати рішучіше діяти.

Експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус в ефірі "Еспресо" заявив, що Росія 20 років блефувала ядерною зброєю, однак не чинила тиску, оскільки Захід не опирався.

За його словами, коли президент Володимир Зеленський видав указ щодо відмови від перемовин із Володимиром Путіним, РФ пішла в пас.

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"Тепер ставки підвищено. Тоді генерали Ходжес, Петреус, потім і сам Байден, всі західні лідери стали впевнено розмовляти, тоді 101-ша дивізія з’явилася. Тобто Захід почав підвищувати регулярно свої ставки. А ще ж і бомбардування військового аеродрому в Криму, те, що сталося там зараз, і ніхто не знає, хто ж це зробив, ніхто не зізнається, хоча це й не має жодного значення: Росія розуміє, що їх беруть тихо-тихо, мішень - усі головні інфраструктури, відповідно до того як вони починають бомбити енергетичну інфраструктуру України. Тому варіантів у Путіна стає все менше", - пояснив Юнус.

На думку політолога, саме тому Путін поспішає й намагається зафіксувати наявну ситуацію.

"І якщо до цього він казав, що на G20 обов’язково поїде, то вже позавчора в Сочі сказав: це питання ще не вирішено. А навіщо туди їхати, коли не буде "картинки" - зустрічі з Байденом, чогось такого, що можливо комусь "продати"? Якщо на G7 був Зеленський і на G20 буде Зеленський, знову віртуально, але таки буде на високому, поважному рівні, тобто посяде місце Росії і на G7 і на G20, навіщо Путіну така ситуація?" - Додав він.

Перемовини між Україною та Росією

На початку повномасштабної війни Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна піти на перемовини та зупинити кровопролиття дипломатичним шляхом. Попри його звернення, Кремль відмовлявся, поки не отримав бажані "успіхи" на фронті.

Зокрема, російський лідер спробував анексувати захоплені українські території, оголосивши про їхнє приєднання до РФ. Після цього Путін запропонував провести переговори.

У відповідь на це Київ відмовився вести перемовини з Москвою, поки Росією керує Володимир Путін. Таке рішення було прийнято РНБО, і 4 жовтня Зеленський ввів його у дію.

10 жовтня окупаційні війська здійснили масовану атаку на українську територію, через яку загинули десятки людей, а також була пошкоджена інфраструктура.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що ракетним терором Путін намагається схилити Україну до переговорів. Однак своїми діями РФ викликлика жорстку реакцію світової спільноти.

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію про подальшу ескалацію агресії РФ проти нашої країни, в якій визнала російський режим терористичним.

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