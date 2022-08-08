Російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках, зокрема – на Харківському.

Російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках і це має відбутися найближчим часом.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у коментарі ТСН.

За його словами, обстріли останніх днів – це чергова хвиля ракетного терору з боку Росії і у цієї масштабної атаки є своя причина.

"Можливо, вона прив'язана до майбутнього наступу, який повинен початися цього тижня. Російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках, зокрема – на Харківському. Через це вони посилюють ракетні удари", – поділився думкою Жданов.

Він додав, що РФ вже не може більше тягнути, тому якщо до кінця цього тижня росіяни не почнуть наступу, то вони будуть втрачати бойовий потенціал.

"Сьогодні ми нав'язуємо Росії правила війни", - зазначив експерт.

Про контрнаступ на Херсон Жданов сказав, що найближчими днями його не очікується.

"Поки він відтермінований через те, що Росія намагається розпочати наступальну операцію. Ми фактично продовжуємо активну фазу оборонної операції, в тому числі і на півдні України", – пояснив експерт.

"Щодо загрози для ЗАЕС. Вона несе певні загрози для всіх оточуючих, тому що це – величезний ядерний об'єкт. Про ситуацію, яка склалась навколо станції, скажу так – Росія дуже сильно використовує ситуацію для шантажу всього цивілізованого світу. Вони погрожують її замінувати, підірвати, використовують її для прикриття своїх військ", – підкреслив Жданов.

При цьому він зазначив, що атомні реактори розташовані в достатньо міцних будівлях, тому фізично підірвати їх досить важко.

"Це політичний та військовий шантаж. Робиться він для того, щоб ми не починали контрнаступ. Російське командування розуміє, що контрнаступ Збройних сил України невідворотній, а успіх вірогідніший для ЗСУ", – висловив упевненість Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що система протиповітряної оборони IRIS, яку раніше обіцяла передати Україні Німеччина, може допомогти нашій країні закрити небо. Все залежить від кількості переданих комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: