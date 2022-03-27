Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

Російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 18:00 27 березня.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів.

"Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", - заявили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі також повідомили, що російські окупанти продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської АЕС, що серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

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