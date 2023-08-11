Росія виділяє колосальні ресурси на роботу своїх спецслужб.

У ГУР розповіли, яким є портрет російського коригувальника, адже ці українці фактично вбивають співгромадян. Зазначається, що це можуть бути різні люди, зокрема й ті, які відчувають ностальгію за радянською імперією зла.

"Але ми не повинні думати, що точно побачимо якийсь опис типу "літня людина з бородою" або "без бороди", і це – коригувальник, агент ФСБ, терміново викликаємо спецслужби. Ні, нам треба бути пильними. І контррозвідувальні заходи, звичайно, тривають, загроза залишається, бо російські спецслужби продовжують роботу", - сказав представник української розвідки Андрій Юсов.

За його словами, росіяни не змирилися з тим, що їх не зустрічають з квітами в Україні. Окупанти намагаються втягнути українців у свої оборудки в різні способи - напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти.

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"Звичайно, треба бути дуже уважними. Якщо відбувається будь-який такий підозрілий контакт, то варто звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським Силам безпеки і оборони, потрібно звертатися у правоохоронні органи", - наголосив він.

Юсов додав, що російські спецслужби залишаються достатньо загрозливою і ефективною у багатьох питаннях силою, а на їхню діяльність витрачаються колосальні ресурси. Крім того, вони продовжують здійснювати спроби впровадження своїх агентів в українські органи місцевої влади. Хоча спецслужби є дорогою та складною роботою, для РФ це все одно дешевше за війну на фронті.

"Тому так, вони пробували, пробують і будуть пробувати це робити. Інша справа, що завдяки ефективній діяльності українських спецслужб і монолітній позиції громадянського суспільства сьогодні така робота для рашистів є максимально ускладненою. Це справді той випадок, коли єдність і пильність дають свої результати", - підсумував представник ГУР.

Коригувальники в Україні - останні новини

Від початку повномасштабної війни в Україні регулярно затримують особливий вид зрадників - коригувальників. Ці люди за гроші допомагають окупантам вбивати українців ракетами та дронами. Росію цікавлять всі об'єкти, знищення яких знизить обороноспроможність України.

Нещодавно СБУ викрила жителя Черкас, який за 6 тисяч гривень "злив" росіянам точні координати систем ППО. Це могло залишити місто беззахисним перед ракетами.

Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на східному фронті.

Тим часом на Кіровоградщині затримали зрадника, який "зливав" інформацію про аеродроми.

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