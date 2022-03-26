Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть "денацифікувати" ще шість країн.
Про це Подоляк повідомив у Twitter.
"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної "військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації", - написав він.
Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.
"Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - додав він.
Раніше 25 березня з'явилася заява депутата Мосміськдуми від КПРФ Сергія Савостьянова, який переконаний, що "демілітаризація і денацифікація України забезпечить стійку безпеку народам України, Росії і всієї Європи".
"Для повнішого процесу забезпечення безпеки РФ в зону денацифікації і демілітаризації крім України вважаю за доцільне включити ще Прибалтику [Литва, Латвія, Естонія], Польщу, Молдову і Казахстан", - упевнений політик.
План "денацифікації" України: що відомо
Раніше РФ активно твердила про намір "денацифікувати Україну", тобто усунути від влади уявних нацистів.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що оголошена Росією "денацифікація" України – це чистий нацизм, і вона спрямована на знищення нації.
"Те ж саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина вела денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те ж саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу", – акцентував президент.
4 березня радник глави офісу президента України Олексій Арестович, говорячи про переговори між Україною і РФ, заявляв, що росіяни поступово знижують вимоги.
"Вони припинили розмовляти про денацифікацію і так далі. І заговорили о... про позаблоковий статус навіть не дуже педалювали цю тему. Йшлося про недопущення розміщення в Україні окремих видів наступальної зброї", - говорив він.