Радник керівника ОП припускає, що РФ може повномасштабно атакувати Польщу, країни Балтії та Казахстан.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть "денацифікувати" ще шість країн.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної "військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації", - написав він.

Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.

"Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - додав він.

Раніше 25 березня з'явилася заява депутата Мосміськдуми від КПРФ Сергія Савостьянова, який переконаний, що "демілітаризація і денацифікація України забезпечить стійку безпеку народам України, Росії і всієї Європи".

"Для повнішого процесу забезпечення безпеки РФ в зону денацифікації і демілітаризації крім України вважаю за доцільне включити ще Прибалтику [Литва, Латвія, Естонія], Польщу, Молдову і Казахстан", - упевнений політик.

План "денацифікації" України: що відомо

Раніше РФ активно твердила про намір "денацифікувати Україну", тобто усунути від влади уявних нацистів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що оголошена Росією "денацифікація" України – це чистий нацизм, і вона спрямована на знищення нації.

"Те ж саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина вела денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те ж саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу", – акцентував президент.

4 березня радник глави офісу президента України Олексій Арестович, говорячи про переговори між Україною і РФ, заявляв, що росіяни поступово знижують вимоги.

"Вони припинили розмовляти про денацифікацію і так далі. І заговорили о... про позаблоковий статус навіть не дуже педалювали цю тему. Йшлося про недопущення розміщення в Україні окремих видів наступальної зброї", - говорив він.

Вас також можуть зацікавити новини: