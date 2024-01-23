За його словами, противник постійно поповнює особовий склад, тому позиції ніколи не пустують, навіть після кількох уражень.

Український командир Тимур, який служить в 11 бригаді Нацгвардії, заявив, що російські сили "завжди поповнюються", незалежно від того, скільки разів його підрозділ вражав ворожі цілі.

Як повідомляє BBC, підрозділ під командуванням Тимура безпілотниками атакував російські позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Скільки б разів ми не влучали в ті самі місця, росіяни постійно поповнюються", - сказав він.

У той же час атаки українських безпілотників вразливі до російських РЕБів. Наприклад, нещавно лише один з трьох дронів зміг долетіти до цілі та знищиьти її. Два інших були виведені з ладу.

Раніше цього місяця Міністерство оборони Великобританії повідомило , що українські війська на східному березі Дніпра використовували безпілотні літальні апарати, завантажені боєприпасами, для нанесення ударів по російським транспортним засобам. Росія не змогла протистояти атакам українських безпілотників, ймовірно, через брак РЕБів у цьому районі.

Однак, здається, це вже не так. За словами українських воїнів на лівому березі Дніпра, вони зіштовхуються зі значною чисельною перевагою, труднощами з транспортуванням обладнання через воду та недостатньою підготовкою деяких солдатів.

У неділю Інститут вивчення війни заявив, що українські та російські сили продовжують "позиційні" бої на східному березі річки, без підтверджених змін на лінії фронту.

Плацдарм на лівобережжі Херсонщини

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські війська, ймовірно, готуються провести масований штурм українського плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки. Останнім часом туди стягують додаткову техніку.

У російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

За останніми даними, бойова робота із закріплення і розширення плацдарму продовжується. Ворог намагається вибивати наші підрозділи. У Кринках фактично вже немає жодного вцілілого будинку через артобстріли.

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