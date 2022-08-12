На напрямку Покровське-Бахмут ворог мав частковий успіх та намагається закріпитися.

На сході українські військові відбили наступ та штурм російських окупантів на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на українські позиції біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини, а також завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

"Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Краматорському напрямку зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести розвідку біля Спірного, однак українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

"Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії. На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися", - розповіли у Генштабі.

Також на Авдіївському напрямку усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки українські захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

На Запорізькому напрямку окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка, але ворога було зупинено та відкинуто назад.

Раніше в Генштабі Естонії заявили, що армія окупантів скоро зіткнеться з логістичними проблемами. Вона не зможе компенсувати втрати в техніці, і це відіб'ється на результаті всієї війни.

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