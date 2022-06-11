Він підкреслює, що "продовольчий тероризм" має бути зупинено.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що російські окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай", - підкреслив Єрмак.

Також він додав, що українські військовослужбовці гасять ці пожежі, але "продовольчий тероризм" має бути зупинено.

"З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи", - констатував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже опинилися на межі дефіциту продовольства.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну вже зачепили весь світ.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у них є докази того, що Росія краде зерно з України.

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