В операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки.

Російські окупанти дещо зменшили кількість ударів на Таврійському напрямку, проте Сили оборони готуються до збільшення активності ворога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", - заявив він.

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За словами командувача, основні зусилля окупанти вчора сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського.

Зокрема, як зазначив Тарнавський, на Авдіївському напрямку відбито 23 атак противника, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка - відбито 6 атак.

Він також поінформував, що одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив західніше Вербового. Зокрема, на Запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, одна ББМ, одна артсистема та шість автомобілів. Припинив існувати один склад боєприпасів противника", - додав командувач.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Українська ППО знищила 1 ворожий дрон.

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