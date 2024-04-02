Росіяни переорінтовуються для продовження масованих атак по Україні. Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону Єдиних новин.
Так, вона нагадала про загрози нових ракетних атак з Чорного моря.
"Ми знаємо, що ракетоносії у ворога є. Вони споряджені і заведені у пункти базування. Їх готовність дуже висока. 2-3 години достатньо для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема й підводні, на чергування. Ті пуски, що відбувалися ще на початку року ракет типу "Калібр" характеризувалися нетиповою кількістю… Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і цілком ймовірно будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки – це атаки просто з бухти", - зазначила Гуменюк.
Також вона зауважила, що в окупованому Криму у ворога вже є наземні ракетні пускові платформи.
"У ворога вони є, розуміємо їх кількість. Ми відстежуємо їхні маневри. І те, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики – це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також," - сказала Гуменюк.
А крім того, зазначила вона, росіяни системно накопичують дрони-камікадзе. Зокрема нагадала, про нещодавній авіарейс з Ірану в РФ з партією "шахедів".
"Виробництво, збір в них є. Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони менш масовані, це може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений. І далі атаки будуть посилюватись. І ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними", - заявила Гуменюк.
Щодо атаки "шахедами" цієї ночі речниця пресцентру Сил оборони півдня повідомила, що під прицілом були об’єкти енергетики Дніпропетровщини і Кіровоградщини.
"Три дрони нам вдалося знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини, далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об’єкта критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Але люди не постраждали, пожежу ліквідовано", - розповіла Гуменюк.
За її словами, цієї ночі ворог атакував дронами з півдня.
Ракетна небезбека для України - подробиці
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня на брифінгу Гуменюк зазначила, що ворожі кораблі суттєво затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря, не проявляють активності. Але ракетна загроза з моря нікуди не поділася, підкреслила вона.
За її словами, зараз гіпотетично ворожі кораблі є у зоні ураження ЗСУ, але найголовніше те, що Силам оборони необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною. За її словами, є розуміння, що противник захищатиметься, він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від українських морських дронів.
І як відомо вже, сьогодні вночі ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).
Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.