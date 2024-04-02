Ворог міг вже накопичити досить потужний потенціал "Калібрів", паралельно готує удари "балістикою" та підтягує запаси "шахедів".

Росіяни переорінтовуються для продовження масованих атак по Україні. Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону Єдиних новин.

Так, вона нагадала про загрози нових ракетних атак з Чорного моря.

"Ми знаємо, що ракетоносії у ворога є. Вони споряджені і заведені у пункти базування. Їх готовність дуже висока. 2-3 години достатньо для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема й підводні, на чергування. Ті пуски, що відбувалися ще на початку року ракет типу "Калібр" характеризувалися нетиповою кількістю… Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал "Калібрів" і цілком ймовірно будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки – це атаки просто з бухти", - зазначила Гуменюк.

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Також вона зауважила, що в окупованому Криму у ворога вже є наземні ракетні пускові платформи.

"У ворога вони є, розуміємо їх кількість. Ми відстежуємо їхні маневри. І те, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики – це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також," - сказала Гуменюк.

А крім того, зазначила вона, росіяни системно накопичують дрони-камікадзе. Зокрема нагадала, про нещодавній авіарейс з Ірану в РФ з партією "шахедів".

"Виробництво, збір в них є. Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони менш масовані, це може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений. І далі атаки будуть посилюватись. І ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними", - заявила Гуменюк.

Щодо атаки "шахедами" цієї ночі речниця пресцентру Сил оборони півдня повідомила, що під прицілом були об’єкти енергетики Дніпропетровщини і Кіровоградщини.

"Три дрони нам вдалося знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини, далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об’єкта критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Але люди не постраждали, пожежу ліквідовано", - розповіла Гуменюк.

За її словами, цієї ночі ворог атакував дронами з півдня.

Ракетна небезбека для України - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня на брифінгу Гуменюк зазначила, що ворожі кораблі суттєво затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря, не проявляють активності. Але ракетна загроза з моря нікуди не поділася, підкреслила вона.

За її словами, зараз гіпотетично ворожі кораблі є у зоні ураження ЗСУ, але найголовніше те, що Силам оборони необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною. За її словами, є розуміння, що противник захищатиметься, він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від українських морських дронів.

І як відомо вже, сьогодні вночі ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.

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