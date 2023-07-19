Окупанти могли вдарити з реактивної артилерії.

18 липня російські загарбники з артилерії обстріляли селище Желанне Перше Покровського району Донецької області.

Як повідомляють у обласній прокуратурі, удару було завдано близько 19:30, ймовірно, з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них - однорічний та 13-річний хлопчики, які гралися у дворі приватного будинку.

Двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років отримали поранненя, їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

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Обстріли Донецької області: останні новини

За даними обласної військової адміністрації, з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила на Донеччині майже 1616 цивільних, ще 3855 людей - поранила. У цю статистику не входять дані з Маріуполя та Волновахи.

8 липня вранці загарбники вдарили по приватному сектору міста Лиман, вбивши щонайменше шістьох людей.

16 липня стало відомо, що лише за добу окупанти дев'ять разів били по цивільним людям. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна постраждала.

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