Загарбники встановлюють контакти з дітьми в соцмережах або напряму.

Російські загарбники продовжують вести підступну війну. Зокрема у їхні плани входить втягування українських дітей у злочини, виманюючи у них інформацію про позиції ЗСУ.

Про це повідомили у Службі безпеки України та як приклад навела два випадки.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції наших військових на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдатів діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування ЗСУ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію росіянам.

"Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає, коли особі виповнюється 16 років, а в окремих випадках – з 14 років", – говориться у дописі.

У відомстві закликали батьків бути максимально уважними до того, де їхні діти, з ким і про що спілкуються, а також контролювати поведінку дітей в інтернеті. Адже в умовах сьогодення їхня довірливість може призвести до трагедії.

Нагадаємо, у Маріуполі місцевому депутату від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, якого окупанти призначили наглядачем за містом, оголосили про підозру у державній зраді.

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