Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти у п'яти районах області.

За добу на Харківщині загинула одна людина, ще п'ятьох поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців", - повідомив він.

Синєгубов уточнив, що 1 загиблий та 1 поранений внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова. По області госпіталізували 4 людини, стан двох з них - важкий.

Синєгубов також наголосив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.

Так, у Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському внаслідок обстрілів знищений склад з насінням.

Нагадаємо, сьогодні вночі Харків знову був обстріляний. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, не менше 4-х. На даний момент рятувальники змогли виявити тільки два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджена електроопора і трамвайні рейки. Ще один приліт в районі Окружної поруч з двоповерховим будовою, що не має ніякого відношення з військової інфраструктурі. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна. Інформації про те, що хтось постраждав - немає.

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