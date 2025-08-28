У посольстві назвали російську атаку справжньою відповіддю на мирні дипломатичні зусилля.

У Києві від масованої російської атаки ракетами та дронами від вибухової хвилі серйозних пошкоджень зазнала будівля Представництва Європейського Союзу. Про це повідомила у мережі X глава посольства Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Вона відзначила, що масований російський удар по Києву БПЛА та балістикою ракетами цієї ночі продемонстрував ставлення РФ до "миру".

"Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею. Це – справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - наголосила Матернова.

Російська атака на Київ в ніч на 28 серпня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російський повітряний напад призвів до серйозних руйнувань і пожеж у столиці.

Станом на 10:30 кількість загиблих у столиці становила 12 осіб. Кількість постраждалих - 48 осіб. Трьох людей рятувальникам вдалося живими дістати з-під завалів.

Президент України Володимир Зеленський також сказав, що цей удар є відповіддю Росії на події останнії місяців. "Росія обирає балістику, а не стіл переговорів", - сказав він.

