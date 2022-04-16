Сенат США схвалив законопроект про ленд-лізу для України на 2022 рік.

Сенат США схвалив законопроект про ленд-ліз для України на 2022 рік і в разі його ухвалення, ленд-ліз істотно спростить процедуру передачі Україні озброєння.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Думаю, що закон про ленд-ліз буде ухвалено. Ця програма стане дорогою, на якій буде менше шлагбаумів для отримання озброєння, тобто може бути для України швидкісною. Такий "автобан". Однак, що буде рухатися по ньому, залежить від розуміння потреб України та готовності США передавати такі зразки зброї, які дозволяють більш ефективно перемелювати армію РФ", - зазначив експерт.

Згурець нагадав, що закон про ленд-ліз спростить фінансовий бік питання.

"Для нас закон про ленд-ліз насамперед спростить фінансовий бік питання. Якщо левову частину зразків військової допомоги зі США ми купували своїм коштом, програма ленд-лізу передбачає можливість розрахунків у перспективі або пізніше. За зброю, яку США надавали Радянському Союзу, не було необхідності розраховуватися. Гадаю, що тут буде схожа ситуація", - заявив експерт.

За словами військового експерта, на сьогодні в центрі уваги не питання грошей.

"У центрі уваги не питання грошей, а питання збереження цивілізації та принципів існування справедливого суспільства. Зокрема, в Європі. Ці показники більш цінні, ніж вартість озброєння. Більш того, США як країна з надзвичайним обсягом ВВП можуть собі дозволити допомогти Україні, яка сьогодні насправді стримує найбільше світове зло", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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