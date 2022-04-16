На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, країни-партнери передають нам радянське озброєння, однак такі поставки можна сприймати лише як проміжне рішення.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Є список країн, серед яких Польща, Словаччина, Чехія, які мають певні запаси радянського озброєння. Процес передачі озброєнь від них вже реалізований з Чехією на прикладі БМП, з поляками підіймалася тема передачі танків. Останній позитивний приклад - словацькі системи ППО С-300, які днями прийшли в Україну", - зазначив експерт.
За словами експерта це ППО, з яким добре знайома українська армія.
"Це комплекс ППО радянського виробництва, що компенсує окремі втрати ПЗРК в українській армії. Крім того, ці системи добре відомі українській армії", - підкреслив Згурець.
Однак, експерт нагадав, що запаси радянського озброєння і боєприпасів до нього дуже обмежені.
"Варто розуміти, що перелік радянських озброєнь після розпаду СРСР у країнах, які раніше ним володіли, зменшився. Запаси обмежені, а деякі зразки знаходяться вже не в зовсім робочому стані. Можемо згадати історію з Німеччиною, яка спочатку вирішила передати значну кількість радянських ПЗРК "Стріла", але з 2500 більш-менш придатними були тільки 500", - нагадав експерт.
Він також висловив припущення, що деякі боєприпаси можуть мати вичерпаний термін придатності.
"Питання до танків, до радянських гармат, до систем ПРО - це якраз ракети та боєприпаси. Адже всі ракети та боєприпаси мають термін придатності, зазвичай він не перевищує 15 років. Боєприпаси можуть бути на межі терміну використання. А навіщо нам озброєння без боєприпасів?", - зазначив військовий експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Вас також можуть зацікавити новини:
Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом
Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"