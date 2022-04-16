Експерт нагадав, що запаси радянського озброєння та боєприпасів до нього дуже обмежені.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, країни-партнери передають нам радянське озброєння, однак такі поставки можна сприймати лише як проміжне рішення.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Є список країн, серед яких Польща, Словаччина, Чехія, які мають певні запаси радянського озброєння. Процес передачі озброєнь від них вже реалізований з Чехією на прикладі БМП, з поляками підіймалася тема передачі танків. Останній позитивний приклад - словацькі системи ППО С-300, які днями прийшли в Україну", - зазначив експерт.

За словами експерта це ППО, з яким добре знайома українська армія.

"Це комплекс ППО радянського виробництва, що компенсує окремі втрати ПЗРК в українській армії. Крім того, ці системи добре відомі українській армії", - підкреслив Згурець.

Однак, експерт нагадав, що запаси радянського озброєння і боєприпасів до нього дуже обмежені.

"Варто розуміти, що перелік радянських озброєнь після розпаду СРСР у країнах, які раніше ним володіли, зменшився. Запаси обмежені, а деякі зразки знаходяться вже не в зовсім робочому стані. Можемо згадати історію з Німеччиною, яка спочатку вирішила передати значну кількість радянських ПЗРК "Стріла", але з 2500 більш-менш придатними були тільки 500", - нагадав експерт.

Він також висловив припущення, що деякі боєприпаси можуть мати вичерпаний термін придатності.

"Питання до танків, до радянських гармат, до систем ПРО - це якраз ракети та боєприпаси. Адже всі ракети та боєприпаси мають термін придатності, зазвичай він не перевищує 15 років. Боєприпаси можуть бути на межі терміну використання. А навіщо нам озброєння без боєприпасів?", - зазначив військовий експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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