В середньому ворожа авіація здійснює від 100 до 150 вильотів на день.

Після майже двох місяців запеклих боїв на території України окупаційні війська почали всіляко уникати зустрічі з українськими системами ППО.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Літаки використовуються РФ для різних цілей. Зокрема, для запуску крилатих ракет, які запускають винищувачі Ту-95 або Ту-160, не заходячи в наш повітряний простір", - зазначив експерт.

Згурець підкреслив, що в середньому ворожа авіація здійснює від 100 до 150 вильотів на день.

"Зазвичай кількість таких вильотів з аеродромів Білорусі, Криму та аеродромів РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50 з них пов'язані зі спробою нанести ракетні або бомбові удари по об'єктах. Ці об'єкти можуть бути на великій відстані або в тактичній глибині, коли літаки мають підтримати дії на землі", - зазначив експерт.

Згурець зазначив, що ворожа авіація відверто боїться українських систем ППО і тому окупанти перейшли на нову тактику.

"Ті літаки, які раніше долітали до Києва, зараз не долітають, тому що побоюються проходження значних ділянок по території України якраз через наявність наших літаків і ППО. Зараз вони перейшли на тактику: "кинув і біжи". Вони бояться залітати на територію України. Це один з елементів нашого захисту. Ось тому ми й просимо збільшити кількість систем ППО", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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