Після майже двох місяців запеклих боїв на території України окупаційні війська почали всіляко уникати зустрічі з українськими системами ППО.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Літаки використовуються РФ для різних цілей. Зокрема, для запуску крилатих ракет, які запускають винищувачі Ту-95 або Ту-160, не заходячи в наш повітряний простір", - зазначив експерт.
Згурець підкреслив, що в середньому ворожа авіація здійснює від 100 до 150 вильотів на день.
"Зазвичай кількість таких вильотів з аеродромів Білорусі, Криму та аеродромів РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50 з них пов'язані зі спробою нанести ракетні або бомбові удари по об'єктах. Ці об'єкти можуть бути на великій відстані або в тактичній глибині, коли літаки мають підтримати дії на землі", - зазначив експерт.
Згурець зазначив, що ворожа авіація відверто боїться українських систем ППО і тому окупанти перейшли на нову тактику.
"Ті літаки, які раніше долітали до Києва, зараз не долітають, тому що побоюються проходження значних ділянок по території України якраз через наявність наших літаків і ППО. Зараз вони перейшли на тактику: "кинув і біжи". Вони бояться залітати на територію України. Це один з елементів нашого захисту. Ось тому ми й просимо збільшити кількість систем ППО", - заявив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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