КАБи надають росіянам більшу частину функціональності ракет вартістю кілька мільйонів доларів, при цьому їхня ціна в десятки разів нижча.

Росія дедалі частіше використовує плануючі бомби - дешеві, але дуже руйнівні боєприпаси - для просування свого наступу в Україні, пише BBC. Так, тільки за тиждень для обстрілу Вовчанська було використано понад 200 таких бомб, а президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки в березні на країну було скинуто 3 000 бомб.

"Плануючі бомби створюються шляхом додавання складаних крил і супутникової навігації до старих радянських бомб. Вони дешеві, але руйнівні", - пише видання.

Як зазначає BBC, Росії вдається накопичувати плануючі бомби у великих кількостях, тому що їх доволі легко виробляти.

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"Вибухова частина - це, по суті, звичайна залізна бомба вільного падіння, яких у Росії сотні тисяч, що залишилися з радянських часів", - каже британський військовий експерт Джастін Бронк. - "Вони оснащені висувними крилами, які після скидання бомби розсуваються, дозволяючи їй планувати на набагато більші відстані".

Водночас приєднана до них система супутникового наведення дає змогу націлюватися на стаціонарну позицію з відносно високою точністю.

За словами Бронка, механізм бомб надає росіянам більшу частину функціональності багатомільйонної ракети, при цьому за невелику частку її вартості.

Так, за його розрахунками, до радянських бомб, яких у росіян більш ніж достатньо, додаються набори для планування, які виробляються масово і доволі прості з погляду механіки, що означає, що вартість однієї одиниці зброї може становити десь від 20 000 до 30 000 доларів.

При цьому руйнування, які створюють планерні бомби, надзвичайно великі, і перетворюють навіть добре укріплені українські позиції на вразливі цілі.

"Оскільки плануючі бомби створюють набагато більшу потужність вибуху, вони з більшою ймовірністю можуть призвести до обвалів або загибелі людей навіть на досить добре укріплених позиціях. Потужні вибухи також чинять серйозний вплив на людський організм", - пише видання.

При цьому Бронк зазначає, що перехоплення бомб у середині польоту не є життєздатним рішенням через їхню величезну кількість, і ЗСУ в такому разі швидко вичерпають усі наявні боєприпаси ППО.

Єдине рішення - це вразити літаки, які їх скидають, або в польоті, або на землі. Що стосується другого варіанта, то це пов'язано зі значними ризиками, оскільки ракетні установки можуть бути помічені російськими безпілотниками і вражені балістичними ракетами.

Залишається варіант використання ракет дальнього радіусу дії або безпілотників для нанесення ударів по російських авіабазах - саме цей метод використовує Україна. Однак це рішення також не позбавлене проблем, оскільки США - найбільший постачальник військової допомоги Україні - забороняють Києву використовувати будь-які свої системи озброєнь на міжнародно визнаній російській території.

Удари України по аеродромах у РФ

Сьогодні вночі СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ вдарила по аеродрому "Кущевська" в РФ. Зазначалося, що на цьому аеродромі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

У ніч на 15 травня прогриміли вибухи на російському військовому аеродромі "Бельбек". Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно згорілі корпуси двох перехоплювачів МіГ-31 Foxhound. На одному з них помітно практично повністю знищений МіГ-29. Крім того, імовірно, пошкоджень зазнав один російський літак сімейства Су-27.

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