За словами омбудсмена, масові сексуальні злочини - це тактика війни Росії зі знищення українського народу.

Матері дво- та трирічних дітей, загиблих внаслідок зґвалтування окупантами, доручили уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій розповісти світові про злочини Росії.

Про це омбудсмен повідомила у своєму Telegram-каналі.

Вона виступила на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму та наголосила, що від війни в Україні найбільше страждає цивільне населення.

"Щодня на телефон гарячої лінії Уповноваженого звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини РФ. 1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури. Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах", - йдеться в повідомленні.

Денісова зазначила, що масові сексуальні злочини - це тактика війни Росії зі знищення народу України, "це зброя, щоб зламати український дух, але не вийде".

"Ми будемо говорити, щоб світ знав! Ми всі хочемо миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків! Тільки перемогою народу України! І вона обов'язково буде", - підсумувала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, в Україні від рук російських загарбників станом на 19 травня загинули понад 230 дітей. Внаслідок ворожих дій поранено понад 427 українських дітей.

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