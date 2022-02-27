У місті ведуться вуличні бої.

Російським військам вдалося прорватися до Харкова, зараз тривають бої з окупантами.

Про це повідомив у своєму Телеграмі голова ОДА Олег Синьогубов.

"Стався прорив легкої техніки російського ворога в Харкові. У тому числі і центральна частина міста. Увага! Не залишайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - написав він.

"Прошу вас - залишайтеся вдома. Ситуація в місті дуже напружена", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

У мережі вже з'явилося відео з ворожою технікою на території міста. За словами Антона Геращенка, зараз ведуться вуличні бої.

"Харків вставай ! У місто щойно через Олексіївку увірвалася група спецназу РФ. На вул. Чернишевського/Скрипніка йде бій", - написав він.

Один танк окупантів вже вдалося знищити.

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