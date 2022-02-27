Російським військам вдалося прорватися до Харкова, зараз тривають бої з окупантами.
Про це повідомив у своєму Телеграмі голова ОДА Олег Синьогубов.
"Стався прорив легкої техніки російського ворога в Харкові. У тому числі і центральна частина міста. Увага! Не залишайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - написав він.
"Прошу вас - залишайтеся вдома. Ситуація в місті дуже напружена", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
У мережі вже з'явилося відео з ворожою технікою на території міста. За словами Антона Геращенка, зараз ведуться вуличні бої.
"Харків вставай ! У місто щойно через Олексіївку увірвалася група спецназу РФ. На вул. Чернишевського/Скрипніка йде бій", - написав він.
Один танк окупантів вже вдалося знищити.