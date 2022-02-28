Вони заходили з території Білорусі.

Збройні сили України продовжують відбиватися від армії Російської Федерації, яка намагається окупувати нашу країну. Минулої ночі ЗСУ відбили наступ агресора на Київ. А нещодавно надійшла інформація, що українські захисники знищили групу спецназівців СОБРа. Разом з ними помер і командир — голова загону СОБР в Кемеровській області Костянтин Огій. Раніше він брав участь у бойових діях на території Афганістану і Чечні.

Інформацією поділився портал "Тайга.інфо". Два джерела, близьких до силових відомств, дали журналістам наступний коментар: "Потрапили в засідку. Колону * * * * [розстріляли]. Пацани — Красноярськ і Новокузнецьк. Наших загинуло 42 людини, два відділення СОБРа. Ще невідомо, скільки наших омонівців".

Загін Огія вторгся на територію України з боку Білорусі. Інше джерело серед силовиків повідомило, що в засідці були знищені десятки людей. Сьогодні, 28 лютого, літак з їх трупами повинен прибути в Росію.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу України, темпи наступу армії агресора знизилися.

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