29 листопада дрони воїнів Департаменту активних дій Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Так, зазначається, що лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому чергуванні;

одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

"Такі удари істотно зменшують можливості ворога контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України", - підкреслили в розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада українські захисники уразили в тимчасово окупованому Криму поблизу мис Чауди пусковий район безпілотників "Шахед", якими росіяни тероризують Україну.

Цю територію, що знаходиться на півдні окупованого півострова, російські загарбники постійно використовують для запуску ударних БПЛА різного типу, які бʼють по цивільній інфраструктурі України.

Також 29 листопада морські дрони Служби безпеки України уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ. По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby, які можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми - вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

