Звідти ворог запускає дрони, які бʼють по цивільній інфраструктурі України.

Українські захисники уразили "жирну" ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про пусковий район безпілотників "Шахед", якими росіяни тероризують Україну.

Про це повідомляється на сторінці Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook. Ворожу ціль уразили в ніч на 28 листопада

"Підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мис Чауди, що на тимчасово окупованій території АР Крим", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю територію, що знаходиться на півдні окупованого півострова, російські загарбники постійно використовують для запуску ударних БПЛА різного типу, які бʼють по цивільній інфраструктурі України.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", – резюмували військові.

Війна в Україні: важливі новини

Українські захисники майже зачистили Купʼянськ Харківської області від російських окупантів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, складні бої точаться на інших напрямках.

Тим часом фахівець із систем радіоелектронної боротьби та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на ворожому "Шахеді" уперше виявили ракету "повітря-повітря" Р-60. Він зазначив, що така комбінація призначена для знищення вертольотів та літаків.

