Окупанти вивозять награбоване і техніку з Берислава і навіть Херсона.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів про паніку рашистів у Херсонській області. Росіяни "роблять ноги" з правого берега. Разом з ними "тікає" і рубль, на Херсонщині все частіше відмовляються приймати російську валюту.

Інформацією про ситуацію на Херсонщині Хлань поділився в ефірі FREEДОМ.

"Окупанти тікають, і є повідомлення від Генштабу про звільнення ще двох населених пунктів. І якщо подивитися по картах, то наші Збройні сили беруть в чергове кільце окупантів в районі Берислава, а разом з цим окупанти біжать по всіх переправах", - повідомив він.

За словами Хланя, місцеві жителі також повідомляють, що військові РФ вже "організовано" йдуть з Берислава, вивезли "адміністрацію". Окупанти покинули не тільки весь Берислав, а весь правий берег, навіть Херсон, зазначає радник голови Херсонської ОВВА.

"Окупанти зараз масово переміщують свою техніку, використовують всі можливі переправи. Це і районі Нової Каховки, і в районі Антонівського мосту. Там, де "Хаймарси" постійно "коригують" їх пересування, яке вони спорудили під Антонівським мостом з барж для того, щоб використовувати тимчасову баржову споруду для переміщення техніки і живої сили на лівий берег. І якщо вдень окупанти використовують цю переправу для того, щоб, більшою мірою, переправляти награбоване майно: державних підприємств, приватних підприємств, де вони вже не соромлячись пакують цінне обладнання... Але вже і прийшли повідомлення, що окупанти зараз ставлять за мету вивозити навіть цінності музеїв, які є в Херсонській області", - додав Хлань.

Він розповів, що на Херсонщині зараз відбувається "повний абсурд", окупанти нагнітають, щоб викликати паніку у мирного населення. Хаос їм потрібен для переміщення цивільних людей, щоб прикриватися на переправах мирним населенням, коли вони переганяють свою техніку.

За словами радника голови Херсонської ОВВА, на тимчасово окупованих територіях області навіть заправки знову перейшли на гривні. Ніхто не хоче приймати рублі. Крім цього, в Херсоні вже немає інтернету, бо рашисти вивезли обладнання на лівий берег.

"Гривня вже повертається по повній... Зараз рубль тікає слідом за рашистами", - резюмував Хлань.

Ситуація в Херсонській області: що відомо про фронт на півдні

Раніше публіцист Андрій Піонтковський розповів про можливі плани окупантів щодо здачі Херсона. Після втечі вони можуть підірвати Каховську ГЕС.

Як зазначила Гуменюк, ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонському напрямку. Окупанти тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на Лівому березі. Також УНІАН вже повідомляв, що на півдні морпіх знищив ворожий вертоліт з кулемета, а в Херсоні підірвали машину колаборанта.

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