Затриманий виконував завдання ворога в районі Станиці Луганської, Чорнухина та Дебальцевого.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника незаконного збройного формування "ЛНР".

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Як повідомляється на сайті СБУ, чоловік брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Слідчі та оперативники встановили, що житель Луганської області у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади" НЗФ "ЛНР".

Згодом він продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника в складі так званої "окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання в районі населених пунктів Станиця Луганська, Чорнухине та Дебальцеве.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Антоніна Доломанжи