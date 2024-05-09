Через ці перевалочні нафтобази росіяни постачали пальне до окупованого Криму.

Цієї ночі відбулася успішна операція ударних безпілотників СБУ, які вразили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили кореспонденту УНІАН поінформовані джерела.

Зазначається, що ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

Російські ресурси поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що "палає потужно".

Відео дня

"Сезон "бавовн" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни", - зазначило поінформоване джерело.

Удари по нафтобазах у РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська влада Краснодарського краю РФ повідомила про атаку українських безпілотників на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою.

Згодом російські тг-канали повідомили, що були атаковані дві нафтобази, розташовані за два кілометри одна від одної.

Так, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", унаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла. Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу - ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілися 3 цистерни з мазутом.

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