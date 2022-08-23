На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті.

За ініціативою Служби безпеки України заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні.

Як повідомив прес-центр СБУ, цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.

"На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній", - мовиться у повідомленні.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР".

Йому повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму.

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів Російської Федерації, які планували передавати ворогу дані, влаштувавшись до підрозділів ЗСУ.

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