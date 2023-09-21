Там зауважили, що РФ відвела усі підводні човни до Новоросійська, а деякі кораблі перекинули в акваторію Азовського моря.

Атаки по кораблях Чорноморського флоту РФ (ЧФ РФ) дають свої результати: крім виведення їх з ладу, окупанти тепер бояться й ховають судна.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу. Він зауважив, що однією з важливих цілей для України є великі десантні кораблі росіян, оскільки ними вони перевозять живу силу та техніку.

Він зауважив, що РФ відвела усі підводні човни до Новоросійська, а деякі кораблі перекинули в акваторію Азовського моря.

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"РФ стала серйозніше ставитись до української загрози з моря і намагається вживати заходів. Ми це відстежуємо. Не анонсуватимемо, але робота буде в різних точках, де б не був флот загарбника", - підкреслив Юсов.

Також він зауважив, що важливим елементом ЧФ РФ є великі десантні кораблі, оскільки крім можливих підготовок до десантних операцій, ворог використовує їх для переміщення сил та засобів. Ними поповнюють окупаційний корпус зокрема на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"Втрата кожної такої одиниці є серйозним послабленням логістичних можливостей противника", – пояснив представник ГУР.

Знищення кораблів ЧФ РФ

13 вересня ЗСУ ракетами атакували судноремонтний завод у Севастополі, внаслідок чого були уражені кораблі "Мінськ" і "Ростов-на-Дону". Згодом успішну операцію підтвердили в Головному управлінні розвідки.

А 15 вересня морський дрон Sea Baby підбив ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти.

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