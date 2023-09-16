Також вдалося ліквідувати ще близько 50 російських загарбників.

Впродовж минулих тижнів спецпризначенці Служби безпеки України влаштували чергову "небесну кару" російським окупантам за допомогою FPV-дронів. Внаслідок чого вдалося вагомо скоротити чисельність ворожих військових та тяжкої техніки на бойових рубежах, повідомляє СБУ.

Зокрема, у результаті роботи воїнів Центру спецоперацій "А" СБУ за декілька тижнів росіянам вдалося завдати наступних втрат: 13 танків, 28 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 32 одиниці автомобільної техніки, 2 засоби спостереження та 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд.

Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ вдалося вразити ще 4 реактивні системи залпового вогню, 6 артилерійських систем і станцію радіоелектронної боротьби.

"А ще близько 50 окупантів припинили топтати українську землю", - додали в СБУ.

Втрати окупантів в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 350 російських загарбників. Також за добу вдалося знищити майже 90 одиниць техніки та озброєння ворога.

Загалом чисельність російського терористичного війська з початку повномасштабного вторгнення скоротилася на близько 271 тис. 790 військових та майже 37 тис. одиниць військової техніки та зброї.

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