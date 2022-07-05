Він додав, що досвід подій 24 лютого врахований, і нині "є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться".

Сили оборони в Київській області знаходяться у повній бойовій готовності, ситуація повністю контрольована.

Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі – побачимо, ми готові", - сказав Кулеба.

Він додав, що досвід подій 24 лютого врахований, і нині "є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться".

Кулеба зауважив, що попри те, що вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, загроза буде завжди і необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Як відомо, Київська область була звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Зокрема, за даними Київської ОВА, російські загарбники пошкодили та зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

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