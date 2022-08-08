Росіяни намагаються повернути втрачені позиції та обстрілюють деокуповані села.

У Бериславському та Каховському районах на Херсонщині ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Херсонської обласної військової адміністрації станом на 08:00.

Так, окупанти розповідають про проведення "референдуму", активно працюють російські та колоборантські телеканали і газети.

"Ситуація в області залишається напруженою... У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що все більше повідомлень надходить про заміновані об’єкти.

Раніше представник української розвідки Андрій Юсов повідомив, що у Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, готуючись до відступу після контрнаступу Збройних сил України.

Крім того, на деокупованих територіях Херсонської області українські військові знаходять міни у будинках та на дитячих майданчиках.

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