Зважаючи на це, українці мають швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Станом на даний момент оперативна ситуація в Україні є стабільною, проте загроза ракетних ударів з боку російських військових зберігається.

"Оперативна ситуація досить стабільна на даний момент, але це не має заспокоювати, тому що пам'ятаємо – гібридна війна триває: це і колихання інформаційного простору, також тривають бойові дії на лінії фронту, і, знову ж таки, перебування у Чорному морі корабельного угруповання означає, що продовжується повітряна розвідка, вивчення обстановки і підготовка до можливих ракетних ударів, тому що ракетоносії споряджені, підготовлені", - сказала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Зважаючи на це, за її словами, українці мають швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Також Гуменюк назвала елементами гібридної війни інформацію про те, що окупанти готують масований удар, під час якого використають декілька сотень ракет.

"Ми знаємо, скільки ракет у них залишилося і якого класу. Ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно, потужно і за конкретним напрямком. Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони так часто випускають ракети, теж має свої показники. І це також враховується нашими аналітиками, Інститутом вивчення війни і так далі", - додала вона.

Масований ракетний удар РФ по Україні

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

28 листопада у МВС зазначили, що українцям потрібно бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. На підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.