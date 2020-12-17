Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Минулої доби на Донбасі окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби», - йдеться в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети.

«Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не мали загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - додали у штабі.

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету.

«Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався», - поінформували у штабі. Бойових втрат та поранень немає.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Юлія Янкевич