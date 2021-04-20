Бойових втрат серед українських захисників немає.

На Донбасі з початку поточної доби зафіксовано три порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік селища Водяне окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

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Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Автор: Інна Андаліцька