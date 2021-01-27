Також місія зіткнулася з обмеженнями свободи пересування.

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 118 порушень режиму тиші за добу на Донбасі.

Читайте такожУкраїнцям в ОРДЛО масово видають російські паспорти: правозахисники навели цифриПро це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню. За минулу добу в цій області зафіксовано 17 таких порушень. У Луганській області місія зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню. За минулу добу в цій області не зафіксовано жодного такого порушення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що місія зіткнулася з обмеженнями свободи пересування на блокпосту бойовиків в Старомихайлівці Донецької області і в непідконтрольних пунктах пропуску на кордоні біля Вознесенівки і Довжанського Луганської області.

Війна на Донбасі: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН