Концентрація російських військ біля кордону незабаром може зрости.

Ситуація на російсько-українському кордоні зараз контрольована, однак взимку РФ планує збільшити кількість своїх військових там.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, РФ постійно стоїть на агресивній позиції. Зараз довкола кордону з Україною та на окупованих територіях дислокуються близько 90 тисяч військових, ця цифра постійно змінюється.

"Той рух, який відбувається зараз - це не вперше, він типовий для війни, яка відбувається зараз, тому що цей рух відбувається постійно. Станом на зараз, інформація, якою ми керуємось - це інформація розвідки. Я зараз таку новину скажу, але нам слід очікувати в грудні і січні більших новин, ніж зараз, що ми обговорюємо. Тому що розвідка говорить, що планується збільшення контингенту в ті місяці - грудень і січень", - прогнозує Маляр.

Чиновниця додала, що вітчизняна розвідка оперативно передає дані про ситуацію на кордоні.

Читайте такожДанілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про зосередження військ РФ біля кордонів України

"Станом на зараз, це не та ситуація, коли треба бити в набат і говорити, що ситуація катастрофічна. Але в будь-який момент, скажімо, завтра, цей ризик існує. Ризик ескалації існує постійно, тому що ми знаходимося в стані війни, це треба усвідомлювати", - каже вона.

"Українці не повинні хвилюватися, ситуація під контролем, рішення будуть прийматися вчасно", - заспокоїла заступниця міністра.

Концентрація військ РФ біля кордонів з Україною: що відомо

Днями видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США та Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки й військовослужбовців.

Пізніше в Міноборони України спростували цю інформацію. В оборонному відомстві також заявили, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Після чого видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною. У статті видання наголошується, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото – скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з військовими. А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії – танки Т-80У і САУ. У цьому районі, навколо Брянська і Курська, помічені елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Автор: Юрій Годован