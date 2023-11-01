Окупантів суттєво притискає Запорізький напрямок.

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк заявила, що українські війська знищують потенціал ворога на фронті.

"Попри те, що росіяни протягом тривалого часу накопичували сили, і зараз продовжують маневри цими силами та засобами, Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати "сезон сюрпризів", - розповіла вона в ефірі "Еспресо".

За словами Гуменюк, дірявість ворожої системи ППО сприятиме активному переміщенню накопичених ресурсів ворожої армії.

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"Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення. Оскільки ми продовжуємо знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок, - підсумувала вона.

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Окупанти посилили спроби штурмів та атак одразу на кількох напрямках. За добу відбулося 68 бойових зіткнень з ворогом.

За даними ISW, ЗСУ намагались прорвати оборону росіян на лівому березі Херсонщини.

Раніше Гуменюк заявляла, що на півдні України підрозділи ЗСУ досягли певних успіхів, але поки ще вони не підлягають висвітленню.

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