Супротивники втратили кілька крупнокаліберних гаубиць.

У четвер, 22 вересня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань, зокрема, знищено 18 російських загарбників, а також ворожі гаубиці й танки.

Вороги втратили 2 танки й 2 одиниці іншої бронетехніки, а також 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б", повідомило Оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2️ пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3️ осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1️ складу з боєприпасами - в Бериславському", - йдеться у повідомленні.

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За його даними, також зупинена спроба ворога переправити по Каховському мосту колонну військової техніки у темний час доби - по супротивнику відкрили вогонь. Ворожі втрати дорозвідують.

"…Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового", - додали у ЗСУ.

Війна з Росією та контрнаступ України

Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну й захопила низку населених пунктів на півдні та сході нашої держави. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Наприкінці серпня розпочався контрнаступ нашої армії, була деокупована майже вся Харківська область.

Захисники України також активно борються з супротивником на півдні. 20 вересня у південній частині України було знищено понад 150 ворогів.

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