Наголошується, що недаремно на днях навіть змінили одного з керівників танкової російської армії, яка відповідала за цей напрямок.

Російські окупанти не змінили свою тактику щодо агресивних дій в Україні. Вони так само, як і на початку повномасштабної війни, сконцентровані зокрема на місті Ізюм на Харківщині.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"У діях російських військових – нічого нового", - зазначив Денисенко. - "Ще в перші дні повномасштабної війни активно говорили про те, що одна із тактик Росії – захоплення Харкова і Ізюма з однієї сторони; з іншої – з Херсона чи то взяти, чи обійти Миколаїв і спробувати неймовірно широким фронтом оточити наше угрупування на Сході".

Денисенко пояснив, що бої за Ізюм продовжуються, бо це початок дороги на Слов'янськ.

"Недаремно на днях навіть змінили одного з керівників танкової російської армії, яка відповідала за цей напрямок. Окупанти не змінюють стратегію і тактику. Вони роблять те ж саме, що й задумали собі ще в перший день", – наголосив радник глави МВС.

Він зауважив, що зараз російські військові справді перегруповуються. Свої найбільші сили вони кидають на східний фронт і на Маріуполь – з однієї сторони. З другої – починають концентруватися на кордоні з Україною, щоб спробувати робити певні ротації – заведення нових сил.

Напередодні повідомлялося, що в Ізюмі Харківської області два депутати, колишній мер і екс-міліціонер почали співпрацювати з російськими окупантами.

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