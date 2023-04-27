Речник Сил оборони півдня зазначила, що ще рано говорити про втечу окупантів.

Говорити про втечу росіян з тимчасово окупованого Криму ще рано. Хоча загарбники перекинули бронетехніку та артилерію в інші райони.

За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, попередні "жести доброї волі" росіян були спровоковані потужною і ретельно спланованою роботою Захисників України.

"Окупанти на ці "жести" змогли піти лише тоді, коли усвідомили, що перспектив у них вже немає. Тому тією ниточкою, яка ще з'єднувала їх з будь-якими більш-менш перспективами виживання, вони й користувалися", - пояснила Гуменюк у коментарі 24 каналу.

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Вона зазначила, що на даний момент не говорять про "жест доброї волі".

"Ми говоримо про те, що вони, найімовірніше, ці маневри здійснили з метою посилення на певних напрямках", - пояснила представник ЗСУ.

При цьому на вказала, що противник посилює свої сили на запорізькому напрямку і закріплюється на Херсонському, щоб спробувати стримати наступ ЗСУ.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, сподіваючись на допомогу руху опору і ефективну роботу розвідки, щоб ми чітко знали, куди вони перемістилися і як нам потрібно працювати", - підсумувала речник ОК "Південь".

Ситуація в Криму - що відомо

Росіяни почади підготовку до "евакуації" людей з тимчасово окупованого українського острова. За словами заступника постпреда президента в Криму Дениса Чистикова, рішення торкнулося жителів районів на адмінкордоні з Херсонською областю.

Крім того, загарбники, посилили охорону Кримського мосту через що з'явилися черги. Також в мережу стала просочуватися інфомація, що росіяни кинулися продавати нендвижимость і бізнес в Криму, а військові РФ упустошают свої склади з технікою.

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