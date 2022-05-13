На все місто виділяють 3 тисячі продуктових наборів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як реальність відрізняється від пропагандистської картинки окупантів.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що зараз в місті спостерігається щоденні черги за їжею в "Метро".

На відео можна побачити, що загарбники перетворили супермаркет в так званий "центр допомоги".

"Там, де на 150 тисяч населення 3 тисячі продуктових наборів щодня від окупантів. На фото: літні люди через неможливість отримати допомогу і їжу в "гуманітарних штабах" змушені збирати залишки їжі в смітті", - повідомив він.

Раніше Андрющенко розповів, як росіяни планують контролювати жителів Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: