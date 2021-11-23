Прокуратура області розпочала провадження.

Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками селища Красногорівка.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 листопада близько 13:00 представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл селища Красногорівка Покровського району.

"У ході ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Снаряд окупантів пробив дах та стелю будинку, після чого влетів у кімнату, та на щастя, не розірвався. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, російські окупаційні війська проводять масштабні навчання в ОРДЛО. Пропагандистські ЗМІ активізували свою діяльність задля підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

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Автор: Світлана Макринська