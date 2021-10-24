Представники НЗФ кілька днів не випускали членів Місії ОБСЄ з готелю.

Співробітники ОБСЄ розповіли про блокування готелю в окупованому Донецьку, де вони проживали. Через мітинг місія не змогла відправити жоден патруль 22 жовтня для моніторингу ситуації.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 жовтня.

Біля готелю ввечері 21 та вночі 22 жовтня зібралися близько 30 осіб, а вдень 22 жовтня було вже 250 учасників акції. При цьому в ніч з 21 на 22 жовтня приблизно 20 невідомих чоловіків чергували біля готелю, а ще не менше двох стояли на двох до готелю.

22 жовтня три члени СММ ОБСЄ вийшли, щоб перевірити авто. Дев'ять нібито протестувальників заявили, що спостерігатимуть за членами місії, а шестеро з них все знімали на мобільні телефони.

Читайте також"Пішли по беззаконню": стало відомо про нові жахи в тюрмах "ЛДНР"В цей же день окупанти влаштували шоу - "співали пісні, виступали з промовами й тримали плакати з критикою діяльності місії, а також крутили через колонки гучну музику та дивилися фільми на переносному екрані". У свою чергу члени збройних формувань на авто з написом "поліція" блокували під'їзди до готелю, а ще двоє бойовиків у військовому одязі чергували біля будівлі.

Учасники акції розійшлися тільки після того, як так званий "мер" окупованого РФ Донецька виступив перед учасниками зборів. Також окупанти почали розбирати намети, які встановили перед готелем.

Бойовики блокували роботу ОБСЄ

Російський окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в приміщенні передової патрульної бази в Горлівці, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у захопленні заручників. Українська сторона на переговорах у ТКГ вважає, що РФ свідомо почала політику витіснення ОБСЄ з Донбасу.

У звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня сказано, що на окупованій частині Донбасу "члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

Читайте такожНа Донбасі окупанти активізували мінування місцевості у тилових районах - розвідкаТакож СММ ОБСЄ призупинила свою спостережну діяльність після протестів біля її головного офісу в Донецьку. Близько 200 проросійських протестувальників біля офісу ОБСЄ вимагали звільнити їх військового, який був затриманий українськими Збройними силами минулого тижня.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що блокування роботи і тиск на СММ ОБСЄ - це зусилля Російської Федерації по руйнуванню Мінських домовленостей, покликаних мирно врегулювати ситуацію на Донбасі.

Формальною причиною блокування роботи СММ ОБСЄ російські окупанти назвали затримання українськими військовими на українській території російського офіцера.

Автор: Анастасія Горбачова