У Держдепі наполягають на тому, що МАГАТЕ повинен бути дозволений доступ до станції.

Державний департамент США заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання і примус з боку російського персоналу" до персоналу Запорізької атомної електростанції в Україні, назвавши дії Росії "безрозсудними".

"Ми аплодуємо українській владі і операторам за їх прихильність ядерній безпеці і захисту в найважчих обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудне нехтування Росією ядерної безпеки і захисту", - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Прайс зазначив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має дозволити доступ до станції", щоб допомогти забезпечити безпеку та безпеку станції та контролювати її ядерний матеріал".

Нагадаємо, США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо в Києві вважатимуть це за необхідне. У Білому домі нагадали, що Крим - це українська територія.

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