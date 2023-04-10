Точним вогнем гаубиці М777 ворожу ціль було знищено.

Українські оператори ССО у співпраці зі своїми побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом.

В ході аеророзвідки місцевості неподалік тимчасово окупованого Донецька, нашими воїнами виявлено бойову позицію гармати противника.

Точним вогнем гаубиці М777 ворожу ціль було знищено.

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Війна в Україні - останні новини

За останню добу українські воїни знищили ще 670 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 178 820 осіб.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки.

У неділю, 9 квітня, над Сумською областю українські бійці знищили російський безпілотник. "Над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА. Попередньо типу Zala 421-16е", - йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

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